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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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27.05.2019 - 06:59, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den golcü operasyonu | Transfer haberleri

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Fenerbahçe'den golcü operasyonu | Transfer haberleri

Sezonu altıncı tamamlayan Fenerbahçe'de golcü operasyonu erkenden başladı.

Fenerbahçe ligi 6. tamamlamayı başardı ve yönetim transfer için startı verdi. İşte gündemindeki golcü isimleri...

Balotelli

Damien Comolli’nin geçtiğimiz hafta Fransa’da görüştüğü Mario Balotelli’de, Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

İtalyan yıldız, “Hedeflerimize ulaşamasak bile burada geçirdiğim harika 5 ay için herkese teşekkür ederim” diyerek Marsilya’dan ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçeden golcü operasyonu | Transfer haberleri

Max Kruse

Fenerbahçe’nin listesindeki bir diğer isim olan Max Kruse da Werder Bremen’den ayrıldığını açıklamıştı.

Sarı-Lacivertliler’in ısrarla peşinde olduğu Alman golcü, yönetimden zaman isteyerek tatile çıktı.

31 yaşındaki forvetle ülkesi Almanya’nın yanı sıra İngiltere’den kulüplerinde ilgilendiği ancak henüz başka bir teklif almadığı öğrenildi.

Fenerbahçe, başka talip çıkmadan işi bitirmek istiyor.

Vedat Muriç

Süper Lig, dün oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Vedat Muriç’e imza attırmak için resmen harekete geçti. Başkan Ali Koç’un, Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bizzet görüşerek Kosovalı yıldızı istemesi bekleniyor.

Muriç ise Sarı-Lacivertliler’e imza atmaya hazır. Ersun Yanal, üst düzey bir forvet alınsa bile Vedat Muriç’in de mutlaka kadroya katılmasını talep etti. 25 yaşındaki oynucu ligde 17 gol attı.

Bir golcüden çok daha fazlası; Mario Balotelli;

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