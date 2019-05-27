Fenerbahçe'den golcü operasyonu | Transfer haberleri
Sezonu altıncı tamamlayan Fenerbahçe'de golcü operasyonu erkenden başladı.
Fenerbahçe ligi 6. tamamlamayı başardı ve yönetim transfer için startı verdi. İşte gündemindeki golcü isimleri...
Balotelli
Damien Comolli’nin geçtiğimiz hafta Fransa’da görüştüğü Mario Balotelli’de, Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
İtalyan yıldız, “Hedeflerimize ulaşamasak bile burada geçirdiğim harika 5 ay için herkese teşekkür ederim” diyerek Marsilya’dan ayrıldığını açıkladı.
Max Kruse
Fenerbahçe’nin listesindeki bir diğer isim olan Max Kruse da Werder Bremen’den ayrıldığını açıklamıştı.
Sarı-Lacivertliler’in ısrarla peşinde olduğu Alman golcü, yönetimden zaman isteyerek tatile çıktı.
31 yaşındaki forvetle ülkesi Almanya’nın yanı sıra İngiltere’den kulüplerinde ilgilendiği ancak henüz başka bir teklif almadığı öğrenildi.
Fenerbahçe, başka talip çıkmadan işi bitirmek istiyor.
Vedat Muriç
Süper Lig, dün oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Vedat Muriç’e imza attırmak için resmen harekete geçti. Başkan Ali Koç’un, Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bizzet görüşerek Kosovalı yıldızı istemesi bekleniyor.
Muriç ise Sarı-Lacivertliler’e imza atmaya hazır. Ersun Yanal, üst düzey bir forvet alınsa bile Vedat Muriç’in de mutlaka kadroya katılmasını talep etti. 25 yaşındaki oynucu ligde 17 gol attı.
Bir golcüden çok daha fazlası; Mario Balotelli;
Yorumları Göster
Yorumları Gizle