Fenerbahçe'den Gignac bombası! Takasla...
Transfer çalışmalarına hemen başlayan sarı lacivertliler, Reyes teklifine karşılık sürpriz bir hamlede bulundu.
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala korkulu bölgeyle arasındaki puan farkını açan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını hızlandırdı.
Listesinde birçok isim yer alan sarı-lacivertlilerin gündemine yeni bir yıldız girdi. Yönetim, kadroda düşünülmeyen Diego Reyes için kapısını çalan Tigres UANL'den bu oyuncuya karşılık Andre Pierre Gignac'ı istedi.
Meksika ekibinin ise bu takasla birlikte para da talep ettiği belirtildi.
HER YERDE KRAL
Sözleşmesinin 2021 yılında biteceği Tigres ile 4 sezonda 101 kez rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcunun da tekrar Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tigres'in bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Fransız golcü, kariyerinde daha önce Lorient, Pau, Toulouse, Marsilya formaları giydi. Toulouse formasıyla Fransa Ligi'nde 2008-09 sezonunda gol kralı olan Gignac, Meksika'da da iki kez bu başarıya ulaştı.
18 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Andre Pierre Gignac'ın 2010- 11 sezonu öncesi Marsilya'ya transferi büyük ses getirmişti. Fransız futbolcu, gol krallığı yaşadığı Toulouse'tan Marsilya'ya 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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