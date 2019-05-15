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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Gignac bombası! Takasla...

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Fenerbahçe'den Gignac bombası! Takasla...

Transfer çalışmalarına hemen başlayan sarı lacivertliler, Reyes teklifine karşılık sürpriz bir hamlede bulundu.

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala korkulu bölgeyle arasındaki puan farkını açan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını hızlandırdı.

Listesinde birçok isim yer alan sarı-lacivertlilerin gündemine yeni bir yıldız girdi. Yönetim, kadroda düşünülmeyen Diego Reyes için kapısını çalan Tigres UANL'den bu oyuncuya karşılık Andre Pierre Gignac'ı istedi.

Meksika ekibinin ise bu takasla birlikte para da talep ettiği belirtildi.

Yanal gençlere şans verecek
Yanal gençlere şans verecek

HER YERDE KRAL

Sözleşmesinin 2021 yılında biteceği Tigres ile 4 sezonda 101 kez rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcunun da tekrar Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tigres'in bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Fransız golcü, kariyerinde daha önce Lorient, Pau, Toulouse, Marsilya formaları giydi. Toulouse formasıyla Fransa Ligi'nde 2008-09 sezonunda gol kralı olan Gignac, Meksika'da da iki kez bu başarıya ulaştı.

18 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Andre Pierre Gignac'ın 2010- 11 sezonu öncesi Marsilya'ya transferi büyük ses getirmişti. Fransız futbolcu, gol krallığı yaşadığı Toulouse'tan Marsilya'ya 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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Fenerbahçeden Gignac bombası Takasla...



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