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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.04.2019 - 22:06, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'mahkeme' yanıtı

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'mahkeme' yanıtı

Fenerbahçe Spor Kulübü, derbi sonrası Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya yönelik olarak resmi siteden bir metin yayımladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam stadımızda oynadığımız karşılaşmanın ardından Başkan Vekilimiz Semih Özsoy yaptığı açıklamaların bir bölümünde, rakip teknik direktörün ‘Bizim burada güzel anılarımız var’ sözlerine şu ifadelerle cevap vermiştir;

"Bizim en kötü günlerimizde; Başkanımız, yöneticilerimiz, FETÖ iftiralarıyla hapiste yatarken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha öyle bir şey olmayacağına göre o günleri de bir daha göremeyeceklerini düşünüyorum."

Kamuoyunun çok iyi bildiği üzere Fenerbahçe’miz 3 Temmuz 2011’de paralel devlet yapılanmasının hain saldırısına maruz kalmıştır.

Bugün, Türk spor tarihinin en büyük kumpası olan, bu saldırıda rol alan hakimlerin, savcıların ve emniyet mensuplarının ya tutuklu olarak yargı karşısında hesap verdikleri ya da firari olarak arandıkları bir dönemi yaşıyoruz.

3 Temmuz FETÖ kumpası ve saldırısının gerçekleşmesinin ardından; 2011/2012 sezonunun son karşılaşması dahil olmak üzere, sezon boyu oynadığımız tüm maçlarda başkan ve yöneticilerimizin tutsak bulunduğuna değinerek, ilgili dönemin camiamız açısından kolumuzun ve kanadımızın kırık olduğu bir zaman dilimi olduğunu belirtmiş Başkan Vekilimiz Semih Özsoy’a, Galatasaray Spor Kulübü’nün vermiş olduğu cevap ise aşağıdaki şekildedir;

'Fenerbahçe Spor Kulübü 2. Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı’na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu’na göre suç niteliğindedir.

Galatasaray Spor Kulübü’nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir.

Rakip takım 2. Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır.

Galatasaray’ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz.'

Hal böyle iken; dün Başkan Vekilimizin yaptığı açıklamaların, bir itham olarak yorumlanmasının tüm takdiri ve yorumu kamuoyunundur.

Bununla beraber; konunun hukuka taşınacak olmasının bir hak olduğunu vurguluyarak, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu sürecin mahkemelere taşınacak olmasını da büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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