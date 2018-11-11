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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
11.11.2018 - 20:40, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş sözler

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş sözler

'Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından Galatasaray ile oynadıkları derbi maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları ile ilgili görüşleri sorulan idareci, "Herhangi bir takımın antrenörüyle biz diyaloğa girmeyiz ama yöneticilerinin yaptığı açıklamalar hoş değil. Biz kanunlara uyan bir kulübüz, TFF'nin kurallarına uyarız. Olayın buralara gelmesine neden olan oyuncu, sarı kart gördüğü için kurtuldu. 15-20 kez izlenen VAR ile kurtuldu. Artık bizim savunma zamanımız geldi. Federasyonumuz bize göre yaptığı bazı hataları telafi yoluna gidecektir.

'ÇİMLERİN ÜZERİNDEN OYUNCULARIN PEŞİNDEN KOŞMADIK'
Koridorları ele geçirdik sözleri sorulan Özsoy, "Galatasaray stadını bilenler, bilirler. Bizim maçı izlediğimiz yer ile soyunma odasında uzak bir mesafe var. Aşağıya indiğimizde yaşanan çirkin olaylardan haberimiz yoktu. Fatih Terim'in uzattığı eli sıkmak kadar doğal bir şey yoktur, bizi sakinliğe davet ettiler. Sıcağı sıcağına yaptığım açıklamada Hasan hocada sıkıntı var dedim, fazla da bir şey demedim. Bize dostane davrandıklarını düşünerek onlara da teşekkür ettim. Biz çimlerde oyuncuların peşinden koşmadık. Vali'nin olduğu, emniyetin olduğu bir yerde kimse oyunculara sahip çıkamaz. Biz koridorlarda oyuncularımızın yanında olduk." dedi.

'KİM NE HAK EDİYORSA ÜZERİNE ALSIN'
Fatih Terim'in resmi açıklamada yaptıkları "sokak kabadayısı" ifadesine takılması sorulan yönetici, "Kabadayılık yapanların kabadayılık yapmasının bir ayıbı yok da, kabadayı demenin mi bir ayıbı var? Biz her lafımızın arkasındayız. Kim ne hak ediyorsa üzerine alsın" cevabını verdi.

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