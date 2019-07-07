Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! | Son dakika transfer haberleri...
Vedat Muriç transferinde büyük mesafe kat eden ve işi bitirip santrfor sorununa çözüm bulmayı hedefleyen Fenerbahçe, Anadolu'nun bir başka gözde ismi Deniz Türüç için de girişimlerini hızlandırdı.
Kaysersipor Başkanı Erol Bedir ile masaya oturan sarı-lacivertliler, 4 milyon 500 bin Euro'luk teklifiyle sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı.
Deniz'in 1 senelik sözleşmesinin kalmasını da iyi kullanan Fenerbahçe, Deniz'le de anlaştıktan sonra transfere son noktayı koyacak.
Deniz hem sağ kanatta hem de forvet arkası bölgesinde forma giyebilen, çok yönlü bir isim… (Sabah)
Vedat Muriç'i yakından tanıyalım...
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