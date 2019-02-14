Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrasında mesaj
Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından Galatasaray - Benfica maçı sonrasında yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye giden Serdar Aziz'in başta, arkasında takım arkadaşlarının bulunduğu fotoğrafı paylaşan sarı-lacivertli kulüp, bu görselle "iyi geceler" mesajı gönderdi.
Mesaj, Galatasaray'ın Benfica karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi sonrasında bir gönderme olarak algılandı.
Fenerbahçe resmi Twitter hesabından Galatasaray - Benfica maçı sonrasında bu paylaşım yapıldı pic.twitter.com/8nt5LwTcX7— Spor Arena (@sporarena) 14 Şubat 2019
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