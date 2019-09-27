Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbi paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın oynanacak dev derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbaçe'den derbi paylaşımı geldi.
Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcuların görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşılırken, Omuz omuza ifadesiyle birlikte
#HerZamanHerYerde! hastagine yer verildi.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Fenerbahçe'nin paylaşımının ardından bir paylaşım da Galatasaray'dan geldi. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından #BugünGünlerdenGALATASARAY #BEN23RSİZ #GSvFB hastagleri ile birlikte bir video paylaşıldı.
İşte o paylaşım:
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