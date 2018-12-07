Fenerbahçe'den Frey açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Giresunspor maçında sakatlanan Frey'in son durumu hakkında açıklama yaptı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
Futbol A Takımı oyuncumuz Michael Frey dün oynadığımız Giresunspor maçının ilk yarısında aldığı darbe sonucu ayak bileği burkulmuş ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştır. Kulüp doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ve sponsorumuz Liv Hospital doktorları tarafından yapılan muayene ve tektikler sonucunda sol ayak bileğinde iki bağın yırtık olduğu, bir tendonda zorlanma ve ayak bileğinde ödem saptanmış ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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