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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
19.06.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den flaş üniversite kararı

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Fenerbahçe'den flaş üniversite kararı

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili resmi siteden açıklama yaptı. 2018-2019'da öğretim yılında kapılarının açılması beklenen Fenerbahçe Üniversitesi, eğitim ve öğretime başlangıç tarihini 1 yıl erteledi.

İşte o açıklama;

Fenerbahçe Spor Kulübü, kurulduğu tarihten itibaren, sportif konulardaki liderliğinin yanı sıra toplumsal sorumluluklarının bilincinde hareket eden bir sivil toplum kuruluşu olma niteliğine de sahip olmuştur.

Bu kapsamda, toplumsal ihtiyaçların karşılanması, topluma hizmet, toplumsal kaynaşmayı sağlamak, toplumda sevgi ve saygı ortamı yaratmak gibi konularda diğer spor kulüplerine ve sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil edecek çalışmalar gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Eğitim; değişen ve dönüşen dünya şartlarını da göz önünde bulundurarak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmış, ortak milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireylerin yetişebilmeleri için en öncelikli toplumsal hizmet alanlarından biridir. Bu düşünceyle kurulan "Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı", Yükseköğretim Kurulu’ndan Fenerbahçe Üniversitesi’nin kuruluş iznini almış, Üniversitemiz 24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ile kamu tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Üniversitemizin ilk ve öncelikli hedefi, gençlerimize evrensel standartlarda eğitim sağlayarak ülkemizin bilimsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktır.

Yönetimimiz, bizi bu hedefe ulaştıracak gerekli çalışmaların en mükemmel şekilde tamamlanabilmesi ve akademik faaliyetlerin en üst seviyede yürütülebilmesi için Üniversitemizin, 2018/2019 öğretim yılı olarak öngörülen eğitim ve öğretime başlangıç tarihini bir yıl erteleme kararı almış ve bu konuda Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) müsaadelerine başvurmuştur.

Memnuniyetle belirtmek isteriz ki YÖK, yapılan istişareler ve yukarıda ifade edilen gerekçeler çerçevesinde başvurumuzu olumlu değerlendirmiştir. Kuruluş sürecinden itibaren Üniversitemize verdikleri destek ve bu kararımız doğrultusunda yapılan erteleme başvurumuzu olumlu ve ivedilikle değerlendirerek gösterdikleri olgunluk ve anlayış için YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Kurul üyelerine teşekkür ederiz.

Bütün çabamız Fenerbahçe Üniversitesi’nin Türk yükseköğretim sisteminin parlayan yıldızı olması ve ülke kalkınmasına katkı sağlaması içindir.

Üniversitemiz hakkındaki gelişmeleri önümüzdeki süreçte yapacağımız duyurular ile kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz.

Saygılarımızla

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