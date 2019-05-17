Fenerbahçe'den flaş karar! Erzurumspor'a karşı...
Gelecek sezondan itibaren takımda genç oyunculara daha çok görev vermeyi planlayan Fenerbahçe'de, sezonun geri kalan iki maçı öncesi flaş gelişmeler yaşandı.
BB Erzurumspor ve Antalyaspor karşılaşmalarının gidişatına göre Oğuz Kağan Güçtekin, Yusuf Mert Tunç, Abdulcebrail Akbulut ile Mahsun Çapkan'a süre vermesi muhtemel olan sarı lacivertlilerin teknik heyeti, rakiplerinin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak hareket etme kararı aldı.
Özellikle pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşmasında rakibin hâlen kümede kalma yarışı içerisinde olması teknik direktör Ersun Yanal'ı tamamen as kadroyu sahaya sürme planına itti.
Sezonun son haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, o maçta da rakibinin beşincilik yani Avrupa yarışı konusunda söz sahibi kalıp kalmamasına bakarak kadroyu dizayn edecek.
Maç kadrolarına alınması muhtemel olan genç futbolcuların, daha önce olduğu gibi skora ve karşılaşmaların gidişatına göre sahaya sürülebileceği belirtildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle