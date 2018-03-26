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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
26.03.2018 - 09:07, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den flaş Janssen kararı!

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Fenerbahçe'den flaş Janssen kararı!

Fenerbahçe, Janssen için Tottenham’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sakatlığı nedeniyle 3 aydır forma giyememesine rağmen, profesyonelliği ile teknik heyetin beğenisini kazanan Hollandalı için İngilizlere, "Kadronuzda düşünmüyorsanız kararınızı çabuk verin, sezon başı kampına almak istiyoruz" denilecek.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçının kadrosunda yer alması beklenen Vincent Janssen, sarı lacivertlilerin en memnun olduğu transferlerden biri. 3 aylık sakatlığına rağmen çalışmaları ve özel programları hiç aksatmadan uygulayan Janssen, profesyonelliğiyle teknik heyetin takdirini kazandı. Oyuncu saha içi yeteneğiyle de Kocaman'ın inandığı isimlerin başında geliyor.

ANLAŞMA YİNE KİRALIK OLACAK
Sarı-lacivertli teknik heyet, Janssen için gelecek sezon adına adımlar atmaya hazırlanıyor. Sezonun bitimine 2 aylık bir zaman olmasına rağmen, Tottenham'a bir mesaj yollanacağı, şayet oyuncuyu ana kadroda düşünmüyorlarsa, 1 yıl daha kiralama talebinde bulunulacağı gelen bilgiler arasında. Ancak Fenerbahçe, Tottenham'dan erken karar vermelerini isteyecek.

KOLAYLIK BEKLİYORUZ
Tottenham'a "Janssen'le ilgili kararınızı erken verirseniz, oyuncu bizimle hazırlık kampı geçirerek takıma daha iyi adapte olabilir. Böylece bize daha çok faydası dokunur. Bu sezon 3 ay oynatamadık. Sizden kolaylık bekliyoruz" mesajı iletilecek. Bilindiği gibi Tottenham, Kane'in arkasında kaldığı için Janssen'i kiralamıştı. Kane'in bu sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

11 MAÇ-2 GOL
F.Bahçe'nin yaz transfer döneminin son günü renklerine kattığı Janssen, 8 Aralık'ta sakatlandığı Bursaspor maçı da dahil 11 karşılaşmada görev yaptı. 10 maça 11'de başlayan Hollandalı, 755 dakikada 2 gol, 2 asistle oynadı. (Sabah)

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