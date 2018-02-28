Fenerbahçe'den flaş hamle! Fernandao...
Fenerbahçe, Fernandao savunmasında 3 emsal sunacak. Daha önce buna benzer hareketlerde sevklerin hakaretten değil sportmenliğe aykırı hareketten olduğunu belirtecek olan sarı lacivertli hukukçular Melo, Talisca ve Van Persie örneklerini verecek. Bu üç oyuncu da sevklerinde sportmenliğe aykırı hareketten sevk edilmişlerdi.
Melo, Fernandao'nun yaptığı hareketin benzerini yapmış ve Brezilya halk dansı savunması yapılmıştı. Melo'ya ceza verilmemişti.
Talisca'nın orta parmağı ise yine sportmenliğe ayırı hareket olarak değerlendirilmiş ve 1 maç ceza verilmişti.
Van Persie'nin Beşiktaş taraftarına dil çıkartması yine sportmenliğe aykırı hareket olarak görülmüş ve 3 maç ceza verilmişti.
Fernandao'nun sevkinin hakaretten olması nedeniyle en az 3 maç ceza alması gerekiyor. Sarı lacivertliler bu durumun emsalleri ile ters düştüğünü belirterek hakarete çevrilmesini ve tıpkı Melo da olduğu gibi ceza verilmemesini isteyecekler.
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