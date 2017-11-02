Fenerbahçe'den farklı tarife

THY Euroleague 5. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş evinde Valencia Basket'i konuk etti. Sarı-lacivertli temsilcimiz İspanyollar'ı 79-66 yenerek 5. maçında 3. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague'in 5. haftasında ağırladığı Valencia Basket'i, son şampiyon unvanına yakışan bir oyunla 79-66 yenip 3. galibiyetine ulaştı. Gigi Datome, 16 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistlik performansıyla, bir İtalyan ressamı gibi fırçayı eline alıp geceyi sarı laciverte boyadı. Yeni transferler Melli, Wanamaker, Thompson ve Guduric 40 yıllık Fenerbahçeli gibi mücadele edince, Valencia'nın bozguna uğraması da kaçınılmaz oldu.

FENERBAHÇE NASIL KAZANDI?

1- İlk çeyrekte Vesely, ikide Datome, üçte Nunnally (1 çeyrekte 11 sayı), dördüncüde ise Sloukas sorumluluk alıp zaferi getirdi.

2- Nunnally ikinci yarıdaki oyunuyla ekstra katkısının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Taraftarın takıma desteği de muazzamdı.

3- Obradovic, takımı üzerinde oluşturduğu etkiden tam randıman almaya başladı. Vesely, liderlik vasfını dün daha da pekiştirdi.

Maçın hareketi:

Sloukas'ın son çeyrekte bitime 5.50 kala Wanamaker'a, ona doğru bakmadan yaptığı şık asist.

Maçın adamı:

Sloukas (Fenerbahçe Doğuş)

Oyuna girince ilk etapta bocaladı. Ancak 3 ve 4. çeyrekteki soğukkanlı oyunu zaferin anahtarıydı. Toplamda 7 asist yaptı.

Maçın kırılma anı:

Son çeyrekte bitime 1.48 kala Vesely'nin skoru 72-62 yapan basketi ve isabetli faul atışı.

Maçın skoreri:

Datome (16 sayı)