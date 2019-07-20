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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
20.07.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Ertuğrul Ersoy atağı! Transfer...

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Fenerbahçe'den Ertuğrul Ersoy atağı! Transfer...

Fenerbahçe'den son dakika stoper hamlesi... Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy'u transfer etmek için temaslara başladı.

Kadrosuna Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Allahyar, Garry Rodrigues, Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Max Kruse'yi dahil eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Skrtel'in sözleşmesinin bitmesinin ardından stoper arayışlarına giren Fenerbahçe'de gündeme Bursaspor'un 24 yaşındaki kaptanı Ertuğrul Ersoy geldi. Fenerbahçeli yöneticiler, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından Yeşil Beyazlı ekip yöneticileri ile görüştü ve Ertuğrul hakkında bilgi aldı.

Transfer sezonunun başında Serie A ekibi Lecce'nin kapısından dönen Ertuğrul ile Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgisi bulunuyor. Kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin Ertuğrul transferini sonlandırması bekleniyor.

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Ersoy, 2015 yılında Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giydikten sonra yeşil beyazlı ekibe geri döndü.

Geçen sezon başında Bursaspor’un kaptanlık pazubandını takmaya başlayan genç futbolcu Süper Lig’de oynadığı 30 maçta 1 gol atarken Bursaspor’un Süper Lig’den düşmesine engel olamadı.

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