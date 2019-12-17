MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı
GeriFutbol Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
17.12.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a doğum günü mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Teknik Direktörleri Ersun Yanal'ın doğum gününü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün 58 yaşına girdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından da tecrübeli çalıştırıcının doğum gününü kutlayan bir mesaj yayımlandı. Yanal'ın 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de kazandığı şampiyonluk kupasıyla paylaşılan mesajda, "Bugün Ersun Hocamızın doğum günü! Mutlu yıllar Ersun Yanal" başlığı kullanılırken, deneyimli çalıştırıcının, "En güzel günler henüz yaşamadıklarımızdır ve en güzel şampiyonluklar henüz kazanmadıklarımızdır" sözlerine yer verildi.

LA LİGA'DA HAFTANIN EN KLAS HAREKETLERİ;

Fenerbahçeden Ersun Yanala doğum günü mesajı

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle