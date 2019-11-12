Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması: Geçmiş olsun dileriz
Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal'un küçük çaptaki göz operasyonu geçirdiğini ve bu sebeple birkaç gün istiharat edeceğini duyurdu.
Resmi açıklama şöyle;
"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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