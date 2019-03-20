Fenerbahçe'den Eren Derdiyok hamlesi
Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Eren Derdiyok için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.
Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren Derdiyok için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.
Teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte görüşme gerçekleştiren sportif direktör Damien Comolli'nin Eren Derdiyok ismini gündeme aldığı ve yeni sezon için girişimde bulunacağı öne sürüldü. Yanal'ın Eren Derdiyok'un alınmasına sıcak baktığı ifade edildi.
Eren Derdiyok, Galatasaraya'da sezonun ilk yarısında adeta tek başına görev yapmıştı. 30 yaşındaki tecrübeli isim Fatih Terim'in kararıyla takımdan gönderilmişti.
Süper Lig'in ilk yarısında 13 maçta 7 gol atan Eren, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta 2 gole imza attı.
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