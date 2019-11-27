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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Fenerbahçe'den Galatasaray'a Emre Kılınç çalımı! İmza aşamasına gelindi...
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Futbol
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27.11.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Emre Kılınç çalımı! İmza aşamasına gelindi...

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Emre Kılınç çalımı! İmza aşamasına gelindi...

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe şampiyonluk mücadelesi kızışırken, devre arasının yaklaşmasıyla birlikte de transfer çalışmaları başladı. Sezon başında Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden alarak ezeli rakibine transfer çalımı atan Fenerbahçe, devre arasında bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Galatasaray tarafından istenen Emre Kılınç için devreye giren sarı-lacivertli ekibin imza aşamasına geldiği iddia edildi.

Futbolda devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşanacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın transfer listesinin ilk sırasında lider Demir Grup Sivasspor’un orta saha oyuncusu Emre Kılınç bulunuyor.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçından sonra 3 büyük kulübün Emre Kılınç’a olan ilgisini doğruladı.

FENERBAHÇE İŞİ SIKI TUTACAK

Son iki sezondur Sivasspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran isimler arasına giren Emre Kılınç için harekete geçen sarı- lacivertliler, işi sıkı tutacak.

Kanarya, sezon sonu sözleşmesi bitecek Emre'nin transferinde Sivasspor'a takas ve düşük bir bedel önerecek.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile Beşiktaş'ın da ısrarcı olduğu Emre Kılınç için tüm şartları zorlayacak.

Ocak ayında ezeli rakiplerine transfer çalımı atmayı hedefleyen Fenerbahçe, sol kanat oyuncusuna da yıllık ücreti konusunda beklentilerini karşılayacak bir teklif sunacak.

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