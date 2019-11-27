Fenerbahçe'den Galatasaray'a Emre Kılınç çalımı! İmza aşamasına gelindi...
Süper Lig'de haftalar ilerledikçe şampiyonluk mücadelesi kızışırken, devre arasının yaklaşmasıyla birlikte de transfer çalışmaları başladı. Sezon başında Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden alarak ezeli rakibine transfer çalımı atan Fenerbahçe, devre arasında bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Galatasaray tarafından istenen Emre Kılınç için devreye giren sarı-lacivertli ekibin imza aşamasına geldiği iddia edildi.
Futbolda devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşanacak.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın transfer listesinin ilk sırasında lider Demir Grup Sivasspor’un orta saha oyuncusu Emre Kılınç bulunuyor.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor maçından sonra 3 büyük kulübün Emre Kılınç’a olan ilgisini doğruladı.
FENERBAHÇE İŞİ SIKI TUTACAK
Son iki sezondur Sivasspor formasıyla Süper Lig'e damga vuran isimler arasına giren Emre Kılınç için harekete geçen sarı- lacivertliler, işi sıkı tutacak.
Kanarya, sezon sonu sözleşmesi bitecek Emre'nin transferinde Sivasspor'a takas ve düşük bir bedel önerecek.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile Beşiktaş'ın da ısrarcı olduğu Emre Kılınç için tüm şartları zorlayacak.
Ocak ayında ezeli rakiplerine transfer çalımı atmayı hedefleyen Fenerbahçe, sol kanat oyuncusuna da yıllık ücreti konusunda beklentilerini karşılayacak bir teklif sunacak.
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