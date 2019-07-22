Fenerbahçe'den Diego Costa'ya yakın markaj
Taraftarı ayağa kaldıracak bir yıldız isteyen Fenerbahçe’de Diego Costa da halen listede.
Ancak İspanyol forvet için Atletico Madrid’in forvet hamlesi bekleniyor. Joao Felix ve Alvaro Morata’ya sahip olan Kırmızı-Beyazlılar’da Nikola Kalinic’in durumu da belirsiz.
Simeone, Costa’yı kadroda düşünmese de forvet hattına bir takviye daha yapılırsa oyuncusunun ayrılmasına onay verecek. Sarı- Lacivertliler, bu süreci de yakından takip ediyor.
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