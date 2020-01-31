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GeriFutbol Fenerbahçe'den Dario Melnjak için son adımlar | Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'den Dario Melnjak için son adımlar | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'den Dario Melnjak için son adımlar | Transfer Haberleri

Simon Falette’e lisans çıkaran Fenerbahçe, bugün saat 18.00’de sona erecek ara transfer döneminde bir de sol bek almayı planlıyor.

 Çaykur Rizespor’da forma giyen Hırvat Dario Melnjak’ı almak isteyen sarı lacivertliler, bu oyuncuya karşılık Alper Potuk’u takas vermeye çalışıyor.

Rizespor’un geçen yıl 60 bin Euro’ya aldığı Melnjak, yeşil mavili takımda 36 maçta 6 gol, 5 asist üretti.

 

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