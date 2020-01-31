Haber Giriş: 31.01.2020 - 07:00,
Fenerbahçe'den Dario Melnjak için son adımlar | Transfer Haberleri
Simon Falette’e lisans çıkaran Fenerbahçe, bugün saat 18.00’de sona erecek ara transfer döneminde bir de sol bek almayı planlıyor.
Çaykur Rizespor’da forma giyen Hırvat Dario Melnjak’ı almak isteyen sarı lacivertliler, bu oyuncuya karşılık Alper Potuk’u takas vermeye çalışıyor.
Rizespor’un geçen yıl 60 bin Euro’ya aldığı Melnjak, yeşil mavili takımda 36 maçta 6 gol, 5 asist üretti.
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