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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFenerbahçe'den çok sert açıklama... İstifa çağrısı!
Spor Arena Fenerbahçe'den çok sert açıklama... İstifa çağrısı!
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Sıradaki Haber: Son dakika: Mahmut Uslu özür diledi

Spor Arena
06.02.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den çok sert açıklama... İstifa çağrısı!

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Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor – Beşiktaş ve Fenerbahçe – Gençlerbirliği müsabaka hakemlerinin değiştirildiği yönünde çıkan iddiaları yalanladı. Sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde;

MHK Başkanlarından Sayın Mustafa Çulcu’nun önceki akşam TRT Spor ekranlarında ortaya attığı vahim iddialara ilişkin olarak Kulübümüz tarafından yapılan açıklama üzerine TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama, kamuoyu vicdanını olduğu gibi bizleri de hiçbir şekilde tatmin etmemiştir.

Nitekim bugünkü Habertürk Gazetesi’nin spor sayfasında, Sayın Mustafa Çulcu’nun iddialarını destekleyen, içerisinde Sayın Çulcu tarafından ortaya atılan iddia ile açık mantık ilişkisi bulunan, skandal boyutunda yeni bir iddia daha ortaya atılmıştır. Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, Beşiktaşlı bir futbolcunun aylar önce oynanan bir maçta, hakem Mete Kalkavan’a ettiği küfürler sebebiyle tekrar karşı karşıya gelmemeleri için, normalde Bursaspor-Beşiktaş maçına atanan Mete Kalkavan’ın TFF’nin telkiniyle maçımıza atandığı iddiası yer almaktadır.

Sayın Mustafa Çulcu’nun iddiasını doğrulayan bu haber TFF tarafından yapılan açıklamanın da gerçeği yansıtmadığının en açık kanıtıdır. Geçmişte yaşanan bir hadise sebebi ile hadise içinde yer alan futbolcuyu ve kulübünü korumaya matuf olduğu açık, söz konusu MHK tasarrufu, MHK’nın TFF Süper Lig Kulüpleri arasında nasıl ayrımcı bir idare anlayışı benimsediğini gösteren iyi bir örnektir. Bu tasarruf aynı zamanda hakemlerimize verilen bir mesaj mahiyetindedir. Bu şekilde MHK’nın düşüncesinin adil yönetim anlayışı olmadığı, MHK tasarruflarının yanlı ve niyetli olduğu kamuoyu önünde açığa çıkmıştır. MHK Başkan ve Üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK’nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk Futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir.

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