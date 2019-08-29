Fenerbahçe'den çok özel uygulama! 12 bin liraya krallar gibi...
“Ağırlama paketi” satın alan taraftar, Trabzonspor karşılaşmasına özel şoförlü araç ile gelecek, 90 dakikayı locada izleyecek, yiyecek, içecek ikramı, imzalı forma, imzalı top, futbolcularla fotoğraf çekimi gibi hizmetleri alacak.
Fenerbahçe’nin, geçen sezon başlattığı “Maç ağırlama paketleri” 2019-20 sezonunda da sürüyor. Trabzonspor maçı için satışa çıkan 57 “çok özel” biletin fiyatı 2 bin 900 liradan başlayıp 12 bin liraya kadar çıkıyor.
4 ayrı pakette satışa çıkan biletlerin içerisinde maç topundan imzalı formaya, fotoğraf çekiminden scoreboard’da 10 saniye görsel yayına kadar birçok özellik bulunuyor. Executive Box, Premium, Platin ve Gold paket adı altında dün satışa çıkan “Maç ağırlama paketleri”nin taraftarların yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden, “Executive Box” adlı paketin, daha satışa çıkar çıkmaz tükendiği belirtildi.
Maç topu hediye
Fiyatı 12 bin lira olan, iki kişilik ”Premium Paket” içerisinde şunlar bulunuyor:
· İstanbul içi özel şoförlü araç ile transfer.
· Locada maç izleme ve özel hostes hizmeti.
· Karşılama kokteyli&sıcak içecek ikramı.
· Avis Lounge’da açık büfe ikramı.
· Takım tarafından imzalanmış forma.
· Maç topu.
· Teknik direktör Ersun Yanal’dan şahsa e-mail gönderimi.
· Passolig işlem desteği.
· Scoreboard’da 10 saniye görsel yayını.
· Futbolcularla ile stada gelişlerinde fotoğraf çekimi.
· 1 Yönetim Kurulu Üyesi ile tanışma.
· Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne ziyaret.
BU sistem özellikle İspanya’da Barcelona tarafından yıllardır kullanılıyor. Barcelona’nın paketlerine en çok ilgiyi gösteren ise turistler. Fiyatı 1700 Euro’yu bulan maç ağırlama paketleri içerisinde, kulübün müzesini gezme, Messi ile fotoğraf çektirme, locada ağırlanma, Barcelona’nın tüm futbolcularının imzalı forması gibi özellikler bulunuyor. İngiltere’de de bazı kulüplerin zaman zaman buna benzer paketlerle gelirlerini artırdığı gözleniyor.
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