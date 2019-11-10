Fenerbahçe'den Cedi Osman'a mesaj!
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ın açıklamalarında Fenerbahçe Beko'dan cevap geldi!
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, ''Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp olmasından dolayı bir gün oynamak isterim.'' açıklamasında bulunmuştu.
Bu sözlerin üzerine Fenerbahçe Beko'dan cevap geldi.
Twitter'dan paylaşım yapan Fenerbahçe, ''Merhaba Cedi Osman, mesajını aldık! Bir gün neden olmasın? Şimdilik NBA’deki performansını gururla takip edip seni destekleyeceğiz.'' sözlerini kullandı.
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