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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.01.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Castillo ve Ferreyra hamlesi!

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Fenerbahçe'den Castillo ve Ferreyra hamlesi!

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, iki golcü için Benfica ile görüşmelere başladı.

Spor Arena | Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar hız kazandı. Kadroda düşünülmeyen Diego Reyes'in İspanya'ya kiralanması gündemde...

Reyes'in gidişiyle kadroda yer açacak olan sarı lacivertlilerin golcü adayları da netleşti. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Fenerbahçe Benfica'dan Nicolás Castillo ve Facundo Ferreyra'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Arjantin'li Facundo Ferreyra 27 yaşında ve piyasa değeri 6 milyon euro. 25 yaşındaki Şili'li Nicolas Castillo'nun da market değeri yaklaşık 6 milyon euro....

Sarı lacivertlilerin bir türlü  beklenen performansı sergileyemeyen Islam Slimani ile de yollarını ayırması bekleniyor.

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