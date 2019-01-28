Fenerbahçe'den Castillo ve Ferreyra hamlesi!
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, iki golcü için Benfica ile görüşmelere başladı.
Spor Arena | Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar hız kazandı. Kadroda düşünülmeyen Diego Reyes'in İspanya'ya kiralanması gündemde...
Reyes'in gidişiyle kadroda yer açacak olan sarı lacivertlilerin golcü adayları da netleşti. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Fenerbahçe Benfica'dan Nicolás Castillo ve Facundo Ferreyra'yı transfer etmek için girişimlere başladı.
Arjantin'li Facundo Ferreyra 27 yaşında ve piyasa değeri 6 milyon euro. 25 yaşındaki Şili'li Nicolas Castillo'nun da market değeri yaklaşık 6 milyon euro....
Sarı lacivertlilerin bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Islam Slimani ile de yollarını ayırması bekleniyor.
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