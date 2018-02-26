Fenerbahçe'den Çarşı'ya suç duyurusu
Fenerbahçe, derbi sonrasında Twitter'dan Aykut Kocaman ile ilgili yaptıkları paylaşım ile ilgili Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fenerbahçe konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.
İşte suç duyurusuna sebep olan Çarşı'nın o tweeti:
Dolmabahçe'de kayboldu. Tasması var!!! pic.twitter.com/t3fTvNNw4b— çArşı (@forzabesiktas) 25 Şubat 2018
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