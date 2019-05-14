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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den camiaya teşekkür

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Fenerbahçe'den camiaya teşekkür

Fenerbahçe Spor Kulübü, sarı lacivertli camiaya Fener Ol kampanyasına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"12-13 Mayıs 2019 tarihlerinde, değerli Fenerbahçeli Acun Ilıcalı’nın, TV8’de gerçekleştirdiği Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk ve diğer ünlü Fenerbahçeliler ile beraber WinWin programı, camiamızın Fenerbahçe’ye duyduğu bağlılığı ve kenetlenme gücümüzü bir kez daha hepimize gösterdi.

Sezon boyunca dünyaya örnek olacak bir birlik beraberlik örneği gösteren taraftarlarımız, söz konusu Fenerbahçe olduğunda hem maddi hem de manevi anlamda ne kadar fedakâr olduklarını bir kez daha gururla kanıtlamışlardır. Bu duruş ve anlayışın Fener Ol kampanyası boyunca artarak devam edeceğine dair inancımız artmıştır.

Fener Ol kampanyası başladığı günden itibaren kampanyamızı itibarsızlaştırmaya çalışan ve bugün hala küçük zihinlerinde kurguladıkları oyunlarla geçmişe dair tamamen gerçek dışı kıyaslamalarda bulunarak bizlere, Fenerbahçe’ye dair yorumlar yapan herkese kulaklarını tıkayan camiamız, Fenerbahçemize sahip çıkarak, Fenerbahçe büyüklüğünün adı konamayacak boyutlarda başka bir büyüklük olduğunu bir kez daha göstererek bu zihniyete gereken cevabı vermiştir.

İki gün boyunca atılan 950 bin SMS ve satın alınan 123 bin forma ile kulübüne destek olmanın, kulübü ile bütün olmanın çıtasını bir kez daha Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler belirledi.

Kulübümüzün geleceği için kampanyaya kayıtsız şartsız ‘Sadece Fenerbahçe’ diyerek destek veren, kulübümüze sahip çıkan, attığı her adımda Fenerbahçe’nin yanında olan 7’den 70’e tüm camiamıza teşekkür ederiz.

Ve elbette iki gün boyunca Fenerbahçe için kanalının kapılarını açarak elinden geleni ortaya koyan başta Acun Ilıcalı olmak üzere Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk, Emre Karayel, Ezgi Mola, Merve Özbey, Mehmet Aurelio, Tuncay Şanlı, İbrahim Kutluay, Semih Şentürk, Abdülkerim Durmaz, Adem Kılıççı, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Eser Yenenler, Hakan Ural ve Jessica May’e de şükranlarımızı sunarız.

Fenerbahçe’nin geleceği için aynı bilinç ve hassasiyetle ilk gün olduğu gibi kampanyamız süresince Fener Ol’maya devam edeceğiz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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