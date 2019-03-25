Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü için ilk temas!
Fenerbahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’de forma şansı bulamayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kiralayacağı öne sürüldü.
İngiliz basını, Çağlar Söyüncü'nün sezon sonunda Türkiye'ye geri döneceğini ileri sürdü. Haberde, Fenerbahçe'nin Leicester City'de oynayan 22 yaşındaki stoperi kiralamayı planladığı ve ilk temas hazırlıklarına başladığı ifade edildi.
Ayrıca, sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde de Çağlar için Leicester'a teklif götürdüğü ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi. Premier Lig ekibi, Çağlar Söyüncü'yü Ağustos ayında 19 milyon sterline Alman kulübü Freiburg'dan transfer etmiş ancak Türk futbolcu fazla forma şansı bulamamıştı.
Bu sezon 10 maçta forma giyen Çağlar, bunların üçüne Leicester City'nin U-23 takımıyla çıktı. 5 kez ligde, 2 kez de İngiltere Lig Kupası'nda oynadı.
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