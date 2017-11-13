Fenerbahçe'den Brezilya seferi! Ona gidiyorlar...

Osmanlı maçı sonrası istifa kararı alan ve ardından bu kararından vazgeçen Aykut Kocaman, sol kanattaki sıkıntının çözümü için yönetimden transfer talebinde bulunmuştu. Aykut Kocaman sol bek mevkisi için eski futbolcusu Andre Santos ile özellikleri benzerlik gösteren bir ismi takımda görmek istediğini yönetime bildirdi... Ve aranan isim bulundu...

Kocaman Jean Mota'yı takımında görmek istediğini yönetime bildirdi. Fenerbahçe yönetimi de Jean Mota için harekete geçme kararı aldı. İdari Menajer Hasan Çetinkaya oyuncunun kulübü Santos'la bir ön görüşme yaptı.

FENER OPSİYON HAKKINI İSTİYOR

Çetinkaya, Santos ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mota için önümüzdeki günlerde Brezilya'ya gitme kararı aldı. Brezilyalı futbolcu ile Shakhtar'ın da da ilgilenmesi yönetimi en çok zorlayacak konu olacak. Fenerbahçe UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle bu transferi kiralama yoluyla halletmek istiyor. Sarı-Lacivertliler ilk etapta Santos'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

PARASI SATILACAK OYUNCULARDAN

1.5 yıllık kiralama ile birlikte opsyon hakkını da elinde tutmak isteyen Fenerbahçe, Santos yönetimi ile kıran kırana bir pazarlığa hazırlanıyor. Sarı- Lacivertliler, UEFA kriterleri gereği Mota'nın transfer ücretini devre arasında satılacak isimlerden gelecek para ile karşılayacak. (Takvim)