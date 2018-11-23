Fenerbahçe'den bir yenilik daha! Ali Koç açıkladı...
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle birlikte başlayan yenilenme çalışmaları sürüyor... Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesindeki değişikliği Başkan Ali Koç duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, resmi Twitter hesabından yayınladığı bir video ile yeni web sitesini tanıttı. Videoda ksıa bir konuşma yapan Ali Koç, taraftarları yeni internet sitesinin geliştirilmesi konusunda katkı yapmaya çağırdı.
İşte Fenerbahçe tarafından yayınlanan o video;
Başkanımızdan mesajınız var! #FenerbahçeWebSite— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 23 Kasım 2018
👉 https://t.co/0jsXzFk7cx pic.twitter.com/iEih8vGp8D
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