Fenerbahçe'den bir rekor daha!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Ahmet Ercanlar
20.07.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den bir rekor daha!

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Fenerbahçe'den bir rekor daha!

Fenerbahçe, kombine ve forma satışlarında 2 rekor daha kırdı. Yönetici Kemal Danabaş, şu ana kadar satılan kombine kart sayısının 38 bin adete ulaştığını açıkladı.

 Bu rakam Fenerbahçe ve Türk futbolu için bir rekor olurken sarı lacivertlilerin satışa çıkarttığı 39 bin kombinenin tamamının satılması bekleniyor.

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın yeni sezon formaları da ilk 24 saat itibariyle 21 bin 397 adet satıldı. Bu, sarı lacivertli bugüne dek ulaştığı en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Fenerium yetkilileri daha önceki en yüksek satış adedinin 2012-13 sezonu formalarının ilk gününde yaşandığını belirterek, “O sezonun tamamında 500 bin forma satılmıştı. Fakat ilk 24 saat itibariyle yeni rakam, o günkü satışlardan yüzde 30 fazla” dedi. Bu arada taraftarların formalara gösterdiği ilgiyi net biçimde ortaya koymak için Fenerium’un sanal mağazasına ‘sayaç’ konuldu.

RVP FENER'E KARŞI

Fenerbahçe bugün saat 21.00’de Ülker Stadı’nda Robin van Persie’nin takımı Feyenoord ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma, D-Smart 77. kanaldaki Spor Smart’tan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe’ye bu sezon dahil olan isimler, ilk kez Kadıköy’ün çimlerine ayak basacak. Teknik direktör Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, Ülker Stadı’nda ilk defa boy gösterecek. Taraftarların maç biletlerine büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

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