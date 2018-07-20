Fenerbahçe'den bir rekor daha!
Fenerbahçe, kombine ve forma satışlarında 2 rekor daha kırdı. Yönetici Kemal Danabaş, şu ana kadar satılan kombine kart sayısının 38 bin adete ulaştığını açıkladı.
Bu rakam Fenerbahçe ve Türk futbolu için bir rekor olurken sarı lacivertlilerin satışa çıkarttığı 39 bin kombinenin tamamının satılması bekleniyor.
Fenerbahçe Futbol Takımı’nın yeni sezon formaları da ilk 24 saat itibariyle 21 bin 397 adet satıldı. Bu, sarı lacivertli bugüne dek ulaştığı en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Fenerium yetkilileri daha önceki en yüksek satış adedinin 2012-13 sezonu formalarının ilk gününde yaşandığını belirterek, “O sezonun tamamında 500 bin forma satılmıştı. Fakat ilk 24 saat itibariyle yeni rakam, o günkü satışlardan yüzde 30 fazla” dedi. Bu arada taraftarların formalara gösterdiği ilgiyi net biçimde ortaya koymak için Fenerium’un sanal mağazasına ‘sayaç’ konuldu.
RVP FENER'E KARŞI
Fenerbahçe bugün saat 21.00’de Ülker Stadı’nda Robin van Persie’nin takımı Feyenoord ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma, D-Smart 77. kanaldaki Spor Smart’tan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe’ye bu sezon dahil olan isimler, ilk kez Kadıköy’ün çimlerine ayak basacak. Teknik direktör Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, Ülker Stadı’nda ilk defa boy gösterecek. Taraftarların maç biletlerine büyük ilgi gösterdiği belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle