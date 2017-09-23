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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a maç sonu gönderme

Fenerbahçe, olaylı geçen derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yendi. Maç sonu Sarı Lacivertliler'in Twitter hesabından Başakşehir, Galatasaray'a ve Beşiktaş'a göndermede bulunan bir tweet yolladı.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Heyecan içinde geçen mücadeleyi Sarı Lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

Maç sona erer ermez Fenerbahçe sosyal medyadan taarruza geçti ve rakipleri Başakşehir, Galatasaray'a ve Beşiktaş'a göndermede bulundu. Sarı Lacivertliler, atılan mesajda "Avrupa yakasından duymayanlar için maç sonucu tekrarı!" ifadelerine yer verdi.

Ardından Sarı Lacivertliler, Beşiktaş'ı hedef alarak "Kol bozuk" mesajını gönderdi. Kısa zamanda bu tweetler büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçeden Beşiktaşa maç sonu gönderme

FenerbahçeBeşiktaşgönderme
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