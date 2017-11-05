Fenerbahçe'den Beşiktaş'a fark

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Yücel Çilingir, Egemen Ercan, İzel Deniz Pehlivan

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 6, Ayşe Cora 12, Dabovic 6, Verameyenka 11, Pelin Derya Bilgiç 13, Plum 9, Tuğçe Canıtez 5, Tilbe Şenyürek 14, Esra Ural Topuz 4

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 10, Kübra İmren Siyahdemir 3, Wheeler 18, Perovanovic 20, Mosby 12, Sevgi Uzun 2, Meltem Avcı, Burcu Çiğil, Sera Özelçi

1. Periyot: 21-18

Devre: 40-39

3. Periyot: 61-48

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, üst üste bulduğu sayılarla 3. dakikayı 8-6 önde geçse de Fenerbahçe, Ayşe Cora'nın üç sayılık basketiyle 5. dakikada 11-10 üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin ilk çeyreğini sarı-lacivertliler, 21-18 galip tamamladı.

İkinci çeyrekte dış atışlardan etkili olan Fenerbahçe karşısında siyah-beyazlılar 6-0'lık bir seri yakalayarak 16. dakikada skoru dengeledi: 30-30. Wheeler ve Perovanovic'in basketleriyle etkili olan Beşiktaş, Esra Erden Atacan'ın üç sayılık basketiyle 19. dakikada 37-34 öne geçti ancak Dabovic'in son saniye üçlüğüyle ev sahibi ekip soyunma odasına 40-39 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Beşiktaş'ın yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren sarı-lacivertli ekip, 13-0'lık bir seri sonunda farkı açtı ve 17. dakikada skoru 55-41'e getirdi. Sert savunmasıyla Beşiktaş'ın skor üretmesine uzun süre izin vermeyen Fenerbahçe, son çeyreğe 61-48 önde girdi.

Temposunu koruyan ve pota altından rahat sayılar üreten ev sahibi ekip, son dakikaya girilirken farkı 20 sayıya (80-60) çıkardığı müsabakayı 82-65 kazandı.