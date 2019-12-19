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Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için paylaşım!
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı öncesi sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda ''Burası Kadıköy'' sözleri kullanıldı.
İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisine özel hazırladığı o video;
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi öncesi paylaşım: 🔜 #BurasıKadıköy pic.twitter.com/lj0KjV1kO6— Spor Arena (@sporarena) December 19, 2019
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