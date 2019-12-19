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Futbol
19.12.2019 - 21:01, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için paylaşım!

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Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için paylaşım!

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı öncesi sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda ''Burası Kadıköy'' sözleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisine özel hazırladığı o video;

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