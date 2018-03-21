Fenerbahçe'den bayrak misillemesi!
Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i 87-73 mağlup ederken karşılaşma öncesi İsrail'deki maça gönderme niteliğinde benchlerin arkasına asılan Türk bayrakları güne damga vurdu.
Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz maça tutuk başlasa da ikinci çeyrekteki serisiyle üstünlüğü eline geçirdi ve geri vermeyerek karşılaşmadan 87-73 galip ayrıldı.
BAYRAK MİSİLLEMESİ
İsrail'de oynanan ilk maçta Fenerbahçe benchinin arkasına İsrail bayrakları yerleştiren Maccabi organizasyonuna misilleme yapan temsilcimiz, bu kez Maccabi benchinin arkasını Türk bayraklarıyla donattı.(Fanatik)
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