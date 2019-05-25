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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
25.05.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Başakşehir'e atak! Emre'den sonra...

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Fenerbahçe'den Başakşehir'e atak! Emre'den sonra...

Fenerbahçe, transfer sezonunu fırtına gibi açmakta kararlı. Bu noktada Sarı-Lacivertliler işi çok sıkı tutuyor.

Kanarya’nın sportif direktörü Comolli dün Başakşehir-Alanyaspor maçındaydı. Sebebi ise gündemdeki oyuncuların durumu hakkında nabız yoklamaktı.

Her ne kadar listenin ilk sıralarında yer alan Emre Belözoğlu için bir sorun gözükmese de sonuçta Fener’in transfer listesindeki Başakşehirliler onunla sınırlı değil.

Comolli’nin Visca, Caiçara ve İrfan Can için nabız yokladığı, bir anlamda ilk ciddi adımları attığı da gelen haberler arasında. Ayrıca Comolli’nin Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan ve Efecan Karaca’yı da izlediği öğrenildi.

Sportif direktörün yaptığı görüşmeleri Başkan Ali Koç’a aktaracağı ve transferlere son şeklin verileceği vurgulandı.

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