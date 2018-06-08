Fenerbahçe'den, Barcelona'ya gitti! Flaş anlaşma...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
08.06.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den, Barcelona'ya gitti! Flaş anlaşma...

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Fenerbahçe'den, Barcelona'ya gitti! Flaş anlaşma...

Sarı lacivertlilerin yıldız ismi İspanyol devinin formasını giyecek.

İspanyol ekibi Barcelona Fenerbahçe Doğuş forması giyen guard Brad Wanamaker ile anlaşma sağladı. Ünlü basketbol yazarı Chema de Lucas'a göre, İspanyol ekibi Barcelona, Fenerbahçe Doğuş forması giyen Brad Wanamaker ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka'da forma giyen ve sezon başında Fenerbahçe Doğuş'a transfer olan Brad Wanamaker, hem ligde hem de EuroLeague'de gösterdiği başarılı performans ile tüm takımların dikkatini çekmeyi başardı.

Daha önce Barcelona'nın Wanamaker'a 1.7 milyon Euro teklif sunduğu iddia edilmişti. 29 yaşındaki guard, EuroLeague'de sezonu 11.3 sayı, 3.8 asist ve 2.7 ribaund ortalamaları ile tamamlarken, ligde forma giydiği 29 maçta 11.3 sayı, 3 asist ortalamaları tutturdu. (Sportando)

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