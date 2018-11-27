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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.11.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den bambaşka kadro! Avrupa seferine...

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Fenerbahçe'den bambaşka kadro! Avrupa seferine...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci maç haftasında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile perşembe günü karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de maç kadrosu şekillenmeye başladı.

Galatasaray ile oynanan derbide yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 resmi müsabakadan men edilen Jailson'un Süper Lig'deki cezası devam ederken, Brezilyalı yıldızın Avrupa maçında ilk 11'de olması yüksek bir ihtimal. 23 yaşındaki oyuncunun ön liberodaki yerini alması, Andre Ayew'in ise parmağındaki kırık nedeniyle bu karşılaşmada dinlendirilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu'nda 7 puan ile 2'nci sırada yer alırken, rakibi Dinamo Zagreb ise 12 puan ile lider konumda. Son karşılaşmayı 3'üncü sırada 3 puanı bulunan Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacak olan Türk temsilcisi, perşembe günü Hırvat ekibini mağlup etmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Sarı-lacivertli ekip Dinamo Zagreb karşısında;
"Harun - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Barış, Valbuena, Slimani, Frey" dizilişiyle yer alacak.

LİGDE JAILSON YERİNE MEHMET TOPAL
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin, ligde ise Avrupa maçından daha farklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 2-1 yenilerek İstanbul'a puansız dönen sarı-lacivertliler, evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek bu sezon sergilenen futboldan memnun olmayan taraftarlarının yüzünü güldürmek istiyor.

UEFA'ya gönderilen listede olmadığı için Dinamo Zagreb maçında görev alamayacak olan Soldado ligde ise Jailson gibi cezalı durumda. Teknik Direktör Erwin Koeman, Jailson'un yerine 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'a görev verecek ama forvette çok fazla bir seçeneği bulunmuyor. Sağ bekte ise Şener yerine savunma yönü daha güçlü olan Isla'nın oynatılması daha kuvvetli bir ihtimal.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle:
"Harun - Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani"

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