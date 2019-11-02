Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a kutlama
Fenerbahçe, eski başkanları Aziz Yıldırım'ın doğum gününü unutmadı.
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından eski başkanları Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.
67. yaşına giren Yıldırım'ın doğum gününü özel bir video kliple paylaşan Fenerbahçe şu sözleri kullandı;
''Eski başkanlarımızdan Aziz Yıldırım'a nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz.''
Eski Başkanlarımızdan Aziz Yıldırım’a nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz. pic.twitter.com/BzxxXVRqJq— FBTV (@fbtv) November 2, 2019
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