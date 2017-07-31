Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım ile tartışan motosiklet sürücü için açıklama

İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;

Bugün bir haber ajansının son derece yanlı ve tek taraflı bir pencereden servis ettiği bir haberde, bir motosiklet sürücüsünün akan trafikte Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ı önce el kol hareketleri ve söylemleriyle taciz ettiği görüntüler ve sonrasında da sürücünün tek taraflı kendi hatasını ve sonuçlarını kamufle etme amaçlı yalan beyanları yer almıştır.

Haber ajansları, elde ettiği haberleri tüm gerçekliğiyle ve belgeleriyle kitle iletişim araçlarına herhangi bir yorum ve algı katmaksızın yayma, olabildiğince tam ve tarafsız, objektif haber servis hizmeti sağlama misyonuna sahiptirler. Haberi işlemek, yayın politikasına uygun hale getirmek haber ajanslarının misyonuna uygun bir faaliyet değildir. Ancak söz konusu haber ajansı bu misyonunun dışına çıkarak haberi işlemiş, tek taraflı ve sübjektif bir haber yapmış ve sonuçta son derece manipülatif ve gerçeklerden uzak bir röportaj ile birlikte yayınlamakta hiçbir mahsur görmeyerek tarafsızlık misyonunu terk etmiştir.

Kaldı ki bir an için anılan haber ajansının aynı zamanda gazetecilik faaliyeti içinde olduğu düşünülecek olsa bile son derece işlek trafik yoğunluğuna sahip bir caddede, sürüş halindeki bir aracı takip eden, takip ettiği araç sürücüsünü hem el kol hareketleriyle hem de sözleriyle taciz etmeye çalışan, bu şekilde hem kendisinin hem de diğer sürücülerin sürüş güvenliğini tehlikeye sokan bir şahsın ajitasyon dolu, tek taraflı ve görüntülerle uyumlu olmayan beyanlarını servis etmek, objektiflikten son derece uzak, yanlı ve haksız bir gazetecilik anlayışı olduğu gibi, gazeteciliğin ahlaki ilkelerinden de yoksun bir yaklaşımdır. Ayrıca Başkanımız, özellikle 3 Temmuz sürecinde mücadele ettiği FETÖ / PDY örgütü başta olmak üzere bazı terör örgütlerinin tehdit hedefleri arasındadır.

Konuyla ilgili olarak bahse konu ajansın taraflı haberiyle ilgili tüm hukuki sorumluluklarımızın saklı olduğunu belirtir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız.