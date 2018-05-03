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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Toygun ATİLLA
03.05.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Fenerbahçe’den Anıtkabir’e ziyaret!

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Fenerbahçe’den Anıtkabir’e ziyaret!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, kulübün kuruluşunun 111’inci yıl etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir komutanı Albay Ahmet Nurtan, Aziz Yıldırım’a 2016’da, üzerine “yıldırımlar” düştüğü sırada çekilmiş bir Anıtkabir fotoğrafı hediye etti. Hürriyet’e konuşan Aziz Yıldırım, “Anıtkabir’de geçmişe ait fotoğrafları, ortamı görünce Atatürk’ün ne kadar büyük bir insan olduğunu tekrar gördüm. Heyecan verici, duygu dolu atmosferi hep birlike yaşadık” dedi.

ANITKABİR ÇIKARMASI
Başkan Aziz Yıldırım’a Anıtkabir ziyaretinde; yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve taraftarlar eşlik etti. Yıldırım başkanlığındaki Sarı-lacivertliler, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ziyarette ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, darbeciler tarafından ağır yaralanan Gazi Emniyet Müdürü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan ile kulübün eski yöneticisi gazeteci Uğur Dündar, FETÖ kumpası mağduru eski Organize Suçlarla Mücadele Kaçakçılık Daire Başkanı Emin Aslan ve gazeteci-yazar Aytunç Erkin’de bulundu.

Ziyaret sırasında Anıtkabir Komutanı Albay Ahmet Nurtan tarafından Aziz Yıldırım’a 2016’da çekilmiş, üzerine “yıldırımlar” düşen bir Anıtkabir fotoğrafı da hediye edildi. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarda ilginç enstanteler de oluştu. Atatürk’ün koltukta bacak bacak üstüne atarak oturarak poz verdiği fotoğrafın önünde koltukta oturan Aziz Yıldırım’ın da benzer oturuşu ilginç bir ensantantene olarak kayda geçti.

Aziz Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu duygu ve düşüncelerini aktardı:

“Ziyaretinizle camiamıza onurların en büyüğünü yaşattığınız o çok kıymetli günden tam 100 yıl sonra bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ailesi olarak gurur ve mutlulukla huzurunuzdayız. Ziyaretiniz sırasında bahşettiğiniz övgülerinize mazhar olmak bizim için sonsuza kadar taşıyacağımız en büyük onurdur ve yolunuzdan yürümek vazgeçilmez ilkemizdir. Her türlü zor koşullara rağmen Anadolu’nun her yerinde yanmaya başlayan bağımsızlık ateşi ve kahraman halkımızca kazanılan zaferler işgal günlerinde Fenerbahçe’nin düşman kuvvetleriyle yaptığı, sahadaki savaşlarda bizlerin gücünün ve azminin ilham kaynağı olmuştur. İstiklal için, vatan için, aydınlık için, milletçe verilen savaşta bütün bir ulus önderliğinizde tek vücut olarak bağımsızlığını ve mevcudiyetini yedi cihana haykırmıştır. Dillere destan kahramanlıklar göstererek canlar feda edilerek kazanılan bağımsızlık savaşı laik, demokratik, modern Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da bizlere bugün dahi ışık tutan ilke ve inkılaplarla mevcudiyetini devam ettirmektedir. Bugün bir kez daha sizi saygı minnet ve büyük bir özlemle anarken, biliyoruz ki gösterdiğiniz yoldan ilerlediğimiz sürece bu vatan  var olacaktır. Bu bayrak dalgalanacak ve hep bir ağızdan “korkma! sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! diye haykıracağız. İlke ve inkılaplarınızın sonsuza kadar Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yolunu aydınlatacağına Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak camiam adına, namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum.”

Fenerbahçe’den Anıtkabir’e ziyaret

 

Fenerbahçe’den Anıtkabir’e ziyaret

Fenerbahçe’den Anıtkabir’e ziyaret

Fenerbahçe’den Anıtkabir’e ziyaret

Fenerbahçe’den Anıtkabir’e ziyaret

Fenerbahçe’den Anıtkabir’e ziyaret


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