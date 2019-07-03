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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Amerika'ya transfer! Hedef WNBA...

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Fenerbahçe'den Amerika'ya transfer! Hedef WNBA...

2014-2015 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen 2002 doğumlu genç pivot oyuncusu Sahra Genç, elde ettiği spor bursu ile yeni sezonda ülkemizi Amerika'da temsil edecek.

Bilecik doğumlu olan 1.92 boyundaki oyuncunun basketbola başlama hikayesi ise bir hayli ilginç. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, doğduğu şehirden İstanbul’a getirilen Sahra Genç, öncelikle voleybola yöneldi. Ancak sporcunun asıl tutkusu basketboladır.

Uzun boyu, güçlü fiziği ve fundamental bilgisi ile kısa sürede fark yaratan oyuncu, sarı-lacivertli altyapı antrenörleri ile birlikte ekstra çalışmalar yaparak kendisini çok kısa bir sürede, gözle görülür bir şekilde geliştirdi.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe Koleji’nde süre almaya başlayan oyuncu, takip eden 4 sezonda Fenerbahçe Koleji ve Fenerbahçe altyapı takımlarının formasını giyerek birçok organizasyonda süre aldı ve hem oynadığı süreleri hem de aldığı sorumlulukları yukarıya çekerek yetenek avcılarının radarına girmeyi başardı.

İdolü Nevriye Yılmaz, Hedefi WNBA

WNBA maçlarını izleyerek büyüdüğünü ve kendisine Türk kadın basketbolunun efsane ismi Nevriye Yılmaz’ı örnek aldığını söyleyen Sahra Genç, “Bir gün ben de orada olarak ülkemi temsil edeceğim” diyerek WNBA hedefinin altını çizdi.

 

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