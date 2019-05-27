Fenerbahçe'den Adriano bombası!
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin Beşiktaş'tan ayrılan Adriano ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.
Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Adriano Correia‘yı transfer etmek için görüşmelere başladı.
Adriano'nun yıllık 2.5 Milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme istediği belirtildi.
Brezilyalı futbolcu için ülkesinden Sao Paulo'nun da nabız yokladığı ifade edildi.
34 yaşındaki Adriano 2016 yılında 2,3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Siyah beyazlı takımda 3 sezonda 111 maçta forma giyen tecrübeli sol bek 4 gol atıp, 11 kez de gol pası verdi.
Brezilyalı futbolcu Beşiktaş ile bir kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Barcelona da forma giydiği dönemde iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4'er kez İspanya lig, kupa ve süper kupa şampiyonlukları kazandı.
Başarılı futbolcu formasını giydiği bir başka İspanyol ekibi Sevilla ile ise iki kez UEFA Kupası bir kez de UEFA Süper Kupası'nı kazandı.
34 yaşındaki Adriano, son 3 sezonu Beşiktaş'ta tamamladı...
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