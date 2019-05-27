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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.05.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Adriano bombası!

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Fenerbahçe'den Adriano bombası!

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin Beşiktaş'tan ayrılan Adriano ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Adriano Correia‘yı transfer etmek için görüşmelere başladı.

Adriano'nun yıllık 2.5 Milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme istediği belirtildi.

Brezilyalı futbolcu için ülkesinden Sao Paulo'nun da nabız yokladığı ifade edildi.

34 yaşındaki Adriano 2016 yılında 2,3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. 

Siyah beyazlı takımda 3 sezonda 111 maçta forma giyen tecrübeli sol bek 4 gol atıp, 11 kez de gol pası verdi.

Brezilyalı futbolcu Beşiktaş ile bir kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Barcelona da forma giydiği dönemde iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4'er kez İspanya lig, kupa ve süper kupa şampiyonlukları kazandı.

Başarılı futbolcu formasını giydiği bir başka İspanyol ekibi Sevilla ile ise iki kez UEFA Kupası bir kez de UEFA Süper Kupası'nı kazandı. 

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Galatasaraydan Fenerbahçeye bir transfer daha
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha!

34 yaşındaki Adriano, son 3 sezonu Beşiktaş'ta tamamladı...

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