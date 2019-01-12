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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Haber: Ahmet ERCANLAR
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Ada atağı! 2 transfer...

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Fenerbahçe'den Ada atağı! 2 transfer...
Foto: AP

Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertliler, gözünü İngiltere’ye dikti

Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Chelsea’nin sağ açığı Moses, Okocha, Emenike ve Yobo’yu arayıp bilgi aldı. Leicester’ın orta sahadaki yıldızı Silva’nın kulübünün de, oyuncuyu kiralık yollamaya sıcak bakabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin gözüne kestirdiği Nijeryalı Victor Moses ve Portekizli Adrien Silva konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Chelsea forması giyen Moses, eski Fenerbahçelileri arayıp Türkiye ve sarı lacivertliler hakkında bilgi aldı. Moses; Emenike, Yobo ve Okocha’yı arayarak sorular sordu. Üç oyuncu da olumlu referanslar verirken, Nijeryalı yıldızın son kararını önümüzdeki günler içerisinde vermesi bekleniyor.

2021 yılına kadar sözleşmesi var

Sağ açık olarak görev yapan 28 yaşındaki Victor Moses, Türkiye’ye geldiği takdirde Fenerbahçe’nin mevcut kadrosundaki 16. yabancı futbolcu olacak. Bu sezon Chelsea’de yalnızca 6 karşılaşmada görev yapan Portekizlinin kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiltere’ye çıkarma yapmaya devam eden Fenerbahçe’de, bir diğer hedef ise Leicester City forması giyen Adrien Silva olarak ön plana çıkıyor. Sportif direktör Damien Comolli, transferde mesafe kat edilmesi için yoğun şekilde çaba harcıyor.

Adrien Silva için kiralık formülü

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’de görev yapan Portekizli Adrien Silva, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 5 karşılaşmada görev yaptı. Silva, söz konusu mücadelelerde 323 dakika oynadı ve 1 de asiste imza attı. Leicester City’nin 20 milyon Euro civarı bir gelirle satmayı planladığı Adrien Silva konusundaki umutlarının azalması üzerine; Fenerbahçe’nin bu oyuncuyu Türkiye’ye getirmeye çabalarken, kiralık formülünü ön planda tutabileceği belirtiliyor.

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