Fenerbahçe'den Ada atağı! 2 transfer...
Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı lacivertliler, gözünü İngiltere’ye dikti
Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Chelsea’nin sağ açığı Moses, Okocha, Emenike ve Yobo’yu arayıp bilgi aldı. Leicester’ın orta sahadaki yıldızı Silva’nın kulübünün de, oyuncuyu kiralık yollamaya sıcak bakabileceği öğrenildi.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertlilerin gözüne kestirdiği Nijeryalı Victor Moses ve Portekizli Adrien Silva konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Chelsea forması giyen Moses, eski Fenerbahçelileri arayıp Türkiye ve sarı lacivertliler hakkında bilgi aldı. Moses; Emenike, Yobo ve Okocha’yı arayarak sorular sordu. Üç oyuncu da olumlu referanslar verirken, Nijeryalı yıldızın son kararını önümüzdeki günler içerisinde vermesi bekleniyor.
2021 yılına kadar sözleşmesi var
Sağ açık olarak görev yapan 28 yaşındaki Victor Moses, Türkiye’ye geldiği takdirde Fenerbahçe’nin mevcut kadrosundaki 16. yabancı futbolcu olacak. Bu sezon Chelsea’de yalnızca 6 karşılaşmada görev yapan Portekizlinin kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiltere’ye çıkarma yapmaya devam eden Fenerbahçe’de, bir diğer hedef ise Leicester City forması giyen Adrien Silva olarak ön plana çıkıyor. Sportif direktör Damien Comolli, transferde mesafe kat edilmesi için yoğun şekilde çaba harcıyor.
Adrien Silva için kiralık formülü
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’de görev yapan Portekizli Adrien Silva, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 5 karşılaşmada görev yaptı. Silva, söz konusu mücadelelerde 323 dakika oynadı ve 1 de asiste imza attı. Leicester City’nin 20 milyon Euro civarı bir gelirle satmayı planladığı Adrien Silva konusundaki umutlarının azalması üzerine; Fenerbahçe’nin bu oyuncuyu Türkiye’ye getirmeye çabalarken, kiralık formülünü ön planda tutabileceği belirtiliyor.
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