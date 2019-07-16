Fenerbahçe'den açıklama! Vedat Muriqi'ye karşılık 4 oyuncu
Fenerbahçe, Oğuz Kağan Güçtekin'in kiralık, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın bonservisiyle Çaykur Rizespor'a, Yasir Subaşı'nın da bonservisiyle Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Vedat Muriqi’nin bonservisiyle birlikte kadromuza katılması karşılığında oyuncularımızdan Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor’a transfer olmuştur.
Kendilerine başarılar diler, transferlerin Çaykur Rizespor’a hayırlı olmasını dileriz.
Oyuncumuz Yasir Subaşı bonservisiyle birlikte Kayserispor’a transfer olmuştur.
Bu transferin kendisine ve Kayserispor’a hayırlı olmasını dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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