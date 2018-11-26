Fenerbahçe'den açıklama: "F.Bahçe son 5 faaliyet yılını zararla kapatmış bir şirkettir"
Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe Genel Kurul ile ilgili bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Futbol Anonim Şirketi’nin 01.06.2017 – 31.05.2018 özel hesap dönemine ait ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım 2018 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve diğer değerli pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurul’da, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği tarafından eski icracı Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 01.06.2017 – 31.05.2018 özel hesap dönemini kapsayan 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası hususunda oy kullanılmayıp çekimser kalınmıştır.
Bilindiği üzere, Fenerbahçe Futbol A.Ş., son 5 faaliyet yılını zararla kapatmış bir şirkettir ve bu süre zarfında bağımsız denetim kuruluşları tarafından her sene hazırlanan bağımsız denetim raporlarında şirketin borca batık durumuna dikkat çekilmiştir.
Bu olumsuz emarelere rağmen geçmiş faaliyet yılında eski icracı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından önlemler alınarak farklı bir yön çizildiği görülmemiştir. Bu nedenle geçmiş faaliyet yılında Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin iyi yönetildiğine dair somut görüş oluşamamıştır ve eski icracı Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2017 – 31.05.2018 özel hesap dönemini kapsayan 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası hususunda herhangi bir yönde oy kullanılmayarak çekimser kalınmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği
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