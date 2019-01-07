Fenerbahçe'den açıklama!
Fenerbahçe Kulübü, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında Yiğithan Güveli’yi Evkur Yeni Malatyaspor’a bonservisiyle, Barış Alıcı’yı da sezon sonuna kadar kiralık verildiğini duyurdu.
Kulüpten şu açıklama yapıldı:
Kulübümüz, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında Yiğithan Güveli’yi Evkur Yeni Malatyaspor’a bonservisiyle, Barış Alıcı’yı da sezon sonuna kadar kiralık vermiştir.
Her iki oyuncumuza da Evkur Yeni Malatyaspor forması altında başarılar dileriz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle