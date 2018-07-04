Fenerbahçe'den açıklama! 15 milyon Euro...
Fenerbahçe Kulübü, futbolculara olan vadesi geçmiş 15.2 milyon Euro (81.611.964 TL) tutarında borcu ödediklerini açıkladı.
İşte yapılan açıklama;
Basın ve kamuoyunda bugün ortaya çıkan bazı haberler üzerine, bir açıklama yapma ve bazı düzeltmeler gerçekleştirme ihtiyacımız doğmuştur.
Yönetimimiz, 3 Haziran 2018 tarihinde, seçimli olağan genel kurulumuz ile göreve geldiği gün, kulübümüzün futbolcularımıza vadesi geçmiş 15.2 milyon Euro (81.611.964 TL) tutarında borcu bulunmaktaydı.
Yaptığımız incelemeler sonucunda, bu borçların ağırlıklı olarak 2018 yılının Mart ayından itibaren oluşmaya başladığı tespit edilmiştir
Yönetimimiz göreve başladıktan sonra, kulübümüzün futbolcularımıza olan vadesi geçmiş tüm borçları ödenmiştir
Şu an itibariyle, kulübümüzün hiçbir futbolcumuza vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
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