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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.04.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı bombası

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Fenerbahçe'den Abdullah Avcı bombası

Fenerbahçe yönetiminin kalan 5 haftada kötü tablonun devam etmesi halinde Ersun Yanal’la yeni sezonda devam etmeyeceği, ilk teklifin ise Abdullah Avcı’ya yapılacağı iddia edildi.

Ligde bitime 5 hafta kala düşme tehlikesinden kurtulamayan Fenerbahçe'de birkez daha operasyon kapıya dayandı... Sezon ortasında Ersun Yanal'ı göreve getirip 1.5 yıllık sözleşme imzalayan yönetim, tecrübeli hocayla yeni sezonun planlamasını da yapıyordu. Ancak alınan kötü sonuçların ardından Yanal ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

BİRÇOK YÖNETİCİ İSTEMİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Birçok yöneticinin Yanal'la yola devam etmeme konusunda görüş bildirdiği öğrenildi. Eğer kalan 5 haftada kötü gidiş devam edeserse operasyonun kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. Bu durumda rota Abdullah Avcı'ya dönecek.

​SEZON BAŞI DA DÜŞÜNMÜŞTÜ

Başkan Ali Koç'un, Yanal'la yolların ayrılması halinde ilk teklifi Avcı'ya yapacağı belirtiliyor. Koç büyük bir hayranlık duyduğu tecrümeli hocayı sezon başında da göreve getirmeyi düşünmüştü

Ali Koçtan Yanal ve futbolculara sitem Tolgay Arslan...
Ali Koç'tan Yanal ve futbolculara sitem! Tolgay Arslan...

​AYRILIK KARARI ALACAK!

2014 yılından bu yana Başakşehir'i çalıştıran Avcı'nın şampiyonluğun kaçması halinde kesin olarak ayrılık kararı alacağı belirtiliyor. Avrupa'dan önemli kulüpler de Avcı'yla yakından ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ DE ONDA

Sezon sonunda Şenol Güneş'le yollarını ayıracak olan Beşiktaş da Abdullah Avcı ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli hocanın nasıl bir karar vereceği merak konusu.

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