Fenerbahçe'den 12 Mayıs 2012 paylaşımı! "Unutmadık, unutmayacağız!"
Fenerbahçe Spor Kulübü, 12 Mayıs 2012 tarihi için "Unutmadık, unutmayacağız!" başlıklı bir paylaşım yaptı.
Sarı lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe asla unutmayacak ! Ne ilk günden itibaren tüm camiasıyla dimdik karşısında durduğu, mücadele ettiği o yapıyı, ne de o yapıdan yararlananları!" ifadelerine yer verildi.
12 Mayıs 2012'de ne olmuştu?
Süper Lig'in 2011-12 sezonunda Kadıköy'de oynanan son maçta Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kalmış ve sarı kırmızılılar şampiyon olmuştu.
İşte o paylaşım:
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