Fenerbahçe'deki acı tablo! İşte o rakamlar...
Sarı-Lacivertliler, 8. dakikada Fernandao’nun golüyle öne geçtikten sonra geriye yaslandı. Fenerbahçe, bırakın atak yapmayı, neredeyse yarı sahasından çıkamadı. Maç sonu istatistikleri de Kanarya için son derece acıydı.
Sarı-Lacivertliler, 8. dakikada Fernandao’nun golüyle öne geçtikten sonra geriye yaslandı. Fenerbahçe, bırakın atak yapmayı, neredeyse yarı sahasından çıkamadı.
Maç sonu istatistikleri de Kanarya için son derece acıydı. Akan oyunda isabetli orta yapamayan, sadece 1 korner kullanabilen Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ın 468 pasına karşılık 227 pes yapabildi.
52’de müthiş pozisyon
Maç 1-0 devam ederken, Fenerbahçe atağında Fabri kalesinden açılıp Fernandao’ya gol izni vermedi. Ancak dönen top Şener’in önünde kaldı. Başarılı oyuncu, orta sahanın hemen önünden müthiş bir vuruş yaptı. Fenerliler gol diye ayağa kalkarken, Medel adeta havada asılı kalıp çizgi üzerinden topu çıkarttı.
Carlos Kameni sınıfta kaldı
Aykut Kocaman, Aytemiz Alanya maçında iyi bir performans sergileyen Kameni’yi dün de 11’de görevlendirdi. Kamerunlu file bekçisi, Quaresma’nın ilk golünde adeta zıplayamayarak yere düştü ve topa müdahale edemedi. Kameni, Portekizli’nin ikinci golünde ise açılmadı ve sert şutu izlemekle yetindi.
İsmail Köybaşı ile 32 dakika
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan İsmail Köybaşı, derbiyle birlikte ilk 11’deki yerine döndü. Ancak milli sol bekin sakatlığı yeniden nüksetti. İsmail, 30. dakikada kendini yere bıraktı. 27 yaşındaki savunmacı, 2 dakika sonra da yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı.
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